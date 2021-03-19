В прошлом году количество вирусов для macOS увеличилось более чем в 10 раз

По данным Atlas VPN, в 2020 году количество вирусных программ, направленных на взлом операционной системы macOS, увеличилось на 1092 процента – более чем в десять раз!

Если в 2019 году macOS угрожали чуть более 56,5 тыс. вирусов, то уже через год их количество превысило 674 тысячи. И все же операционную систему Windows атакует на несколько порядков больше вредоносов (более 91 миллиона вирусов!), говорят эксперты.

Однако специалисты по кибербезопасности отмечают, что хакеры проявляют к macOS слишком большой интерес. Например, количество вирусов, направленных да эту операционку, с 2012 по 2019 год составило менее 220 тысяч, то есть примерно в три раза меньше, чем появилось только в прошлом году.