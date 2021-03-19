Сын Трампа назвал Байдена «пустым костюмом с телесуфлером»

Сын 45-го президента США Дональд Трамп – младший назвал главу администрации Соединенных Штатов Джо Байдена «пустым костюмом с телесуфлером». Таким образом сын Дональда Трампа прокомментировал предложение российского лидера Владимира Путина провести дискуссию с американским коллегой в прямом эфире.

«Путин только что вызвал Джо Байдена на незаписанные живые дебаты. Весь мир знает, что у нас нет руководства на самом верху, только пустой костюм с телесуфлером (а он даже этого не может сделать правильно)», – написал Трамп-младший на своей странице в соцсети Twitter.

Накануне Путин заявил о готовности побеседовать с американским коллегой в прямом эфире. «Я сейчас подумал вот о чем. В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран», – сказал глава государства, пояснив, что готов провести беседу 19 или 22 марта.

Пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки на вопрос о дискуссии глав РФ и США в прямом эфире заявила, что Байден «очень занят». Сам Байден не стал отвечать на вопрос о том, согласится ли он провести разговор с российским лидером в прямом эфире. Работающий в Москве исландский журналист Хаукур Хаукссон в комментарии сказал газете ВЗГЛЯД выразил сомнение, что Байден согласится, «ведь он боится Путина».

Позже в тот же день Байден по ошибке назвал вице-президента США Камалу Харрис американским президентом. Комментируя очередную оговорку Байдена, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сыронизировала: «И это [президент РФ Владимир] Путин просто предложил [Байдену] поговорить». Ранее СМИ обращали внимание на оговорки Байдена. Так, в сентябре 2020 года он заявил о вероятной «гибели» 200 млн человек от коронавируса к концу своей речи в Филадельфии. Кроме того, однажды Байден перепутал президента Сирии Башара Асада с казненным в 2006 году президентом Ирака Саддамом Хусейном.