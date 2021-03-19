Китай призвал США остановить ухудшение двусторонних отношений

Китай и США должны остановить дальнейшее ухудшение двусторонних отношений, сообщил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И на открытии китайско-американских переговоров высокого уровня в Анкоридже на Аляске.

«Китай никогда ранее не терпел и не собирается терпеть в будущем безосновательные обвинения со стороны США. В последние годы законные права и интересы Китая ущемлялись, и для китайско-американских отношений наступил период беспрецедентных трудностей», – приводит слова министра иностранных дел КНР ТАСС.

«Это навредило интересам народов двух наших стран, а также негативно отразилось на стабильности и развитии мира. И это движение вниз больше не должно продолжаться», – отметил министр.

«В то же время мы требуем от США прекратить гегемонистскую практику вмешательства во внутренние дела КНР. Пришло время побороть эту дурную привычку», – указал он. Ван И сообщил, что вмешательство Вашингтона во внутренние дела Гонконга вызвало широкое недовольство в Китае.

По его словам, китайская делегация прибыла в Анкоридж по приглашению американской стороны. «Однако прямо накануне нашего вылета США ввели новые санкции. Это не лучший способ встречи своих гостей. И если такое решение было принято для получения каких-либо преимуществ перед Китаем в ходе диалога, то оно опрометчиво. Это лишь обнажает уязвимость и слабость США, но не скажется на решимости КНР», – подчеркнул глава МИД.

В переговорах с американской стороны принимают участие помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен. Их визави являются Ван И и член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи. Планируется, что встречи продлятся по пятницу включительно.

Напомним, в среду Китай пригрозил США ответными мерами в случае введения новых американских санкций. В тот же день в американской администрации заявили о намерении потребовать от Китая на предстоящих переговорах в Анкоридже «изменить курс».