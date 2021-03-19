 

Мнение: Президент Харрис

19.03.2021, 2:46, Разное
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Что-то кучно у Байдена пошло. То он министра обороны США не смог вспомнить, то Харрис назвал президентом США.
И эти люди еще шутили над Брежневым, который тяжело болел в последние годы своего правления. А тут такая геронтократия https://colonelcassad.livejournal.com/6449073.html во все поля.
Впрочем, с такими делами, не удивлюсь, если еще до конца каденции Байдена, Харрис действительно станет президентом США. Дедушка старый, всякое может случиться, помимо маразма.

Американский лидер второй раз назвал свою заместительницу "президентом США". Байден не заметил своей ошибки и никто его не поправил.
Президент США Джо Байден в ходе своего выступления в Белом Доме в четверг, 18 марта оговорился, назвав президентом США вице-президента Камалу Харрис.
Так, говоря о вакцинации в Аризоне, Байден назвал Харрис "нашим президентом". Примечательно, что никто из присутствовавших не поправил американского лидера, а сам он не заметил своей ошибки.
Само выступление было посвящено тому, что завтра в США будет достигнута планка в 100 миллионов привитых от коронавируса американцев.
К слову, таким образом Байден оговаривается уже не в первый раз. Так, в конце декабря Байден назвал тогда еще будущую вице-президента в его администрации Камалу Харрис "избранным главой Белого дома". Эту оговорку он также сделал, говоря о вакцинации.

https://korrespondent.net/world/4339106-baiden-vnov-nazval-kamalu-kharrys-prezydentom-ssha – цинк

В рамках конспирологии – хитроумный Байден, чей разум по-прежнему остер, таким образом прикидывается маразматиком, чтобы его недооценивали, а попутно готовит общественное мнение к президенту Харрис! Как вам такой сценарий?!

Источник: Colonel Cassad



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