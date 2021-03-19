В Болгарии намерены ввести 10-дневный локдаун

В Болгарии вводят локдаун на 10 дней в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Костадин Ангелов 18 марта, пишет сайт News.bg.

Ограничения вступят в силу в понедельник, 22 марта.

Рестораны в стране будут работать только на доставку и навынос, торговля разрешена только в гипермаркетах и супермаркетах, в торговых центрах будут работать только аптеки, продуктовые магазины и химчистка.

Также будут закрыты тренажерные залы и отменены все массовые мероприятия. На свадьбах и других торжествах разрешено присутствие не более 15 человек.

Посещение детских садов приостановлено. Ученикам и студентам разрешено приходить в учебные заведения только на экзамены и практические занятия.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Болгарии, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирус подтвердили у 291,8 тыс. человек, умерло 11,7 тыс. пациентов, 230,5 тыс. заболевших выздоровели.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—