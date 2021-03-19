 

Стало известно, во что обойдется полет в составе частного космического экипажа

19.03.2021, 2:40, Новости дня
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В компании SpaceX огласили стоимость «билета» на космический корабль. В составе частного экипажа каждому участнику придется заплатить по 55 миллионов американских долларов.

Ожидается, что корабль с астронавтами-любителями стартует в начале будущего года. Предполагается, что на борту будет четыре человека. Командиром у них станет бывший американский астронавт Майкл Лопес-Алегрия.

По программе полета, корабль выйдет на орбиту, состыкуется с космической станцией, на которой гости проведут восемь незабываемых дней. Затем космических туристов возвратят обратно на Землю. До сих пор на МКС не отправляли ни одного частного экипажа, хотя космические туристы там бывали поодиночке в составе команды профессионалов.



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