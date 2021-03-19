ФРГ пообещала США усилить поддержку Украины в обмен на завершение «Северного потока – 2»

Германия предложила Вашингтону оказать более значительную поддержку Украине в обмен на завершение строительства «Северного потока – 2» без дополнительных санкций, сообщило издание Handelsblatt со ссылкой на источник в правительственных кругах в Берлине.

«Экономическая судьба Украины тесно связана со спорным российским газопроводом через Балтийское море «Северный поток – 2». Чтобы иметь возможность завершить проект без дополнительных санкций США против него правительство ФРГ предлагает новой администрации США во главе с Джо Байденом более значительную поддержку Украине. Об этом стало известно из правительственных кругов в Берлине. Потому что РФ могла бы пустить газовый транзит не через Украину, как сейчас, а через Балтику, даже если Москва до сих пор заверяет, что не хочет делать это», – передает сообщение РИА «Новости».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский договорился с главой Польши Анджеем Дудой противостоять строительству газопровода «Северный поток – 2», привлекая к этому мировое сообщество.

Президент РФ Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.