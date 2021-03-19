 

Турция заявила о ракетном обстреле с территории Сирии

19.03.2021, 2:12, Новости дня
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Министерство национальной обороны Турции в четверг заявило о ракетном обстреле провинции Килис с территории Сирии.

«Ракеты, район запуска которых был определен как территория Сирии, упали на пустые земли в Килисе. Наши граждане в результате инцидента не пострадали», – приводит текст заявления министерства обороны Турции ТАСС.

В заявлении уточняется, что российская сторона уведомлена об обстреле, а турецкая армия открыла огонь по точкам, из которых вылетели ракеты. Ведомство также сообщило, что размещенные в регионе ВС Турции проинформированы и следят за развитием событий.

В понедельник замглавы центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов выразил крайнюю обеспокоенность в связи с переброской Турцией военной техники и фортификационными работами на опорных пунктах в сирийской провинции Ракка, подчеркнув, что действия Турции «нарушают статус-кво», который был установлен «меморандумом о взаимопонимании». В воскресенье на границе с Турцией были уничтожены бензовозы с сирийской нефтью, обстрелам подверглись также склады с нефтепродуктами в пограничных селениях. Минобороны Турции заявило, что это Сирия нанесла ракетный удар по населенным пунктам в подконтрольной Анкаре северной части провинции Алеппо.



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