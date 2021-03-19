«Не по адресу, конечно»

Песков — про обращение полка им. Кадырова к Путину из-за публикации в «Новой газете».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал сотрудникам полка им. Ахмата Кадырова при МВД Чечни обращаться в суд, если, по их мнению, в публикации «Новой газеты» о внесудебных казнях в республике содержится клевета, которая порочит честь и достоинство людей. Ранее бойцы полка опубликовали в инстаграме обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой «обратить внимание на гнусные нападки фейкового издания».

Песков отметил, что президент Российской Федерации не является судебным органом, поэтому он не может принимать иски в отношении редакции газеты.

«Безусловно, оно [обращение] не по адресу, конечно. Если речь идет о публикации, и по мнению тех, кто записал это обращение, в публикации [представлена] искаженная информация, клевета, которая порочит честь и достоинство людей, существуют юридические процедуры и инструменты, которые можно и нужно задействовать», — сказал пресс-секретарь (цитата по ТАСС).

Он сообщил, что в администрации президента не видели самое обращение бойцов полка, но читали о нем в СМИ. Также Песков отметил, что юридического понятия «информационная война», о котором говорится в заявлении чеченских силовиков, не существует.

«Существует возможность оспаривать какие-то отдельные факты, материал целиком, предъявлять иск о защите чести и достоинства или о клевете редакции издания — это юридический подход», — пояснил Песков.

Он также подчеркнул, что «безопасность журналистов должна быть абсолютно непререкаема, ничто не должно представлять угрозу журналистам».

При этом Песков отказался отвечать на вопрос, позволило бы расследование разрешить ситуацию.

Ранее полк имени Кадырова опубликовал в инстаграме обращение, записанное на территории подразделения. Авторы попросили Путина «пресечь попытки оскорбления полка со стороны "Новой газеты"».

«В Чеченской республике 16 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Нас уже принуждают к тому, чтобы кто-то один из нас взял на себя ответственность, чтобы пресечь оскорбления всего личного состава», — сказал один из бойцов полка.

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