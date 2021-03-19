“Рада не IQOS-friendly”. Стефанчук призвал нардепов не курить в помещении Рады

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук на пленарном заседании 18 марта призвал нардепов не курить электронные сигареты в помещении парламента. Трансляцию вел телеканал “Рада”.

Нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Александр Лукашев сообщил, что возле входа в сессионный зал полицейский потерял сознание.

“Он задыхается от штына, от IQOS. Там в кулуарах невозможно находиться”, – сказал он.

Лукашев попросил Стефанчука сделать соответствующее объявление.

“Хочу обратиться к аппарату Верховной Рады и депутатам. Верховная Рада не является IQOS-friendly, поэтому я очень прошу использовать [их] только в тех местах, которые отведены для употребления соответствующих средств. Буду очень признателен, потому что уважение к правам человека начинается с того, что мы создаем возможности”, – заявил Стефанчук.

Позже Лукашев пожаловался, что “журналисты из незакрытых, неоппозиционных каналов также постоянно нарушают это правило и в мужском туалете создали невозможную атмосферу”.

“Прошу вас вмешаться, поскольку не будет кому ходить по украинской земле”, – сказал депутат.

Его слова вызвали смех в сессионном зале.

“Лучше пусть пьют, чем травят наш воздух”, – добавил парламентарий.

Стефанчук ответил: “Можно, я не буду ставить на голосование предложение по поводу мужского туалета?”

Затем депутаты продолжили рассматривать правки к законопроектам.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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