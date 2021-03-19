В 2020 году из Украины уехали более 66 тыс. медработников – Центр Разумкова

По оценкам экспертов, из Украины с начала 2020 года уехали более 66 тыс. врачей и медицинских работников. Об этом речь идет в докладе Центра Разумкова “Украина 2020–2021: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы”, опубликованном 18 марта на сайте центра.

Из-за пандемии коронавируса еще почти 34 тыс. медиков уволились с работы, большинство из них – пенсионного и предпенсионного возраста.

“По данным Минздрава Украины, по состоянию на 1 января 2020 года в стране не хватало 33 707 врачей и 35 тыс. специалистов среднего медицинского персонала. По данным электронной системы здравоохранения НСЗУ, с апреля 2020-го в Украине уволились более 5 тыс. врачей специализированного звена, при этом новых врачей в системе зарегистрировалось только более 1 тыс.”, – отмечено в отчете.

На фоне катастрофической ситуации с медицинскими кадрами в стране были зарегистрированы 28,4 тыс. безработных медиков (в 2019 году – 17 тыс.). Количество зарегистрированных вакансий по состоянию на 1 ноября 2020-го в сфере здравоохранения составляло 27,7 тыс.

В докладе подчеркнули, что 2 тыс. украинских врачей и 3 тыс. медсестер подали заявки в польское агентство по трудоустройству.

“Для привлечения врачей из Украины Польша пошла на беспрецедентные шаги. Сенат Польши принял так называемый “ковидний акт”, поправку в закон по борьбе с COVID-19, которым отменил обязательную нострификацию дипломов украинских и белорусских врачей.

С апреля по сентябрь 2020 года зарплата медиков, которые оказывают специализированную помощь в украинских больницах, составляла около 9 тыс. грн до вычета налогов, сообщили в Национальной службе здоровья Украины. Самые низкие зарплаты были в Одесской области – 7,3 тыс. грн, в Ровенской – 7,5 тыс. грн, в Хмельницкой – 7,8 тыс. грн.

Кабинет Министров в ноябре 2020 года отказался вносить в проект госбюджета на 2021 год повышение заработной платы для медицинских работников.

Министр здравоохранения Максим Степанов 4 декабря заявил, что если украинским медикам не повысить зарплаты минимум до 23 тыс. грн, они “все поедут за границу”.

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