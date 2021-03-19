Президент Грузии публично вакцинировалась от коронавируса вакциной AstraZeneca

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 марта публично вакцинировалась против коронавируса. Об этом сообщила ее пресс-служба.

Зурабишвили ввели первую дозу препарата фирмы AstraZeneca.

Президент призвала граждан страны вакцинироваться. Она отметила, что на первом этапе будут вакцинировать медиков, позже провакцинируют людей из других групп.

“Если мы хотим избавиться от очень тяжелых экономических последствий глобальной пандемии, совершенно необходимо использовать то, что нам дано, для защиты общества, страны и выхода из этого кризиса. Желаю всем крепкого здоровья и уверена, что мы преодолеем и этот вызов”, – заявила она.

ВИДЕОВидео: Salome Zourabichvili / YouTube

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Грузии, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирус подтвердили у 276,4 тыс. человек, умерло 3674 пациента, 269,4 тыс. заболевших выздоровели.

Как сообщило агентство Bloomberg, в Грузии сделали 2719 прививок от коронавируса.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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