 

Президент Грузии публично вакцинировалась от коронавируса вакциной AstraZeneca

19.03.2021, 1:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 марта публично вакцинировалась против коронавируса. Об этом сообщила ее пресс-служба.

Зурабишвили ввели первую дозу препарата фирмы AstraZeneca.

Президент призвала граждан страны вакцинироваться. Она отметила, что на первом этапе будут вакцинировать медиков, позже провакцинируют людей из других групп.

“Если мы хотим избавиться от очень тяжелых экономических последствий глобальной пандемии, совершенно необходимо использовать то, что нам дано, для защиты общества, страны и выхода из этого кризиса. Желаю всем крепкого здоровья и уверена, что мы преодолеем и этот вызов”, – заявила она.

ВИДЕОВидео: Salome Zourabichvili / YouTube

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Грузии, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирус подтвердили у 276,4 тыс. человек, умерло 3674 пациента, 269,4 тыс. заболевших выздоровели. 

Как сообщило агентство Bloomberg, в Грузии сделали 2719 прививок от коронавируса.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.01 / Видео: Второй импичмент Трампа: главное

21.01 / Роботы получили чувство осязания

21.01 / Никитюк рассказала, кто ей разбил сердце

27.07 / Ситуацию с танкером Delfi в Одесской области признали чрезвычайной

10.09 / Колесникова расценила произошедшее на границе с Украиной как похищение

14.08 / Минздрав Беларуси: В больницах находится 150 пострадавших на протестах

06.07 / В Израиле оценили сообщения о нападении на ядерный объект в Иране

17.02 / После обысков в Крыму незаконно задержали шесть человек – Денисова

30.07 / Бывший кандидат в президенты США умер от COVID-19

01.09 / Российский стартап Zetta планирует создать электрическое купе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска