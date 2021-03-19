В порту Роттердама полиция обнаружила более 4 тонн кокаина

В порту Роттердама правоохранители обнаружили более 4 тонн кокаина. Об этом сообщает пресс-служба полиции Нидерландов 18 марта.

Наркотики были расфасованы в 4425 упаковок. Их стоимость на черном рынке – более €300 млн.

“Наркотики были спрятаны в контейнере из Эквадора, прибывшем в Антверпен 16 марта. Контейнер предназначался для фруктовой компании в Роттердаме”, – сообщили в полиции.

Наркотики были утилизированы.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—