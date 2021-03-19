Ученые рассказали, сколько времени понадобилось, чтобы жизнь восстановилась после Великого вымирания

Известно, что Великое вымирание, которое привело к исчезновению 95% видов, произошло 200 миллионов лет назад. Но сколько времени понадобилось для того, чтобы природа восстановилась?

Ответить на этот вопрос взялись исследователи из Китая. Ученые изучили множество древних окаменелостей, чтобы понять, как быстро восстановились естественные пищевые цепочки.

Оказалось, что природе для восстановления видового разнообразия понадобилось около десяти миллионов лет. В какой-то момент количество растений и животных резко увеличилось. Данный процесс нельзя назвать постепенным, говорят ученые. Это был достаточно быстрый переход на новую ступень после длительного перерыва.