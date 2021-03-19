 

В Кузбассе представили ряд разработок для угледобычи

19.03.2021, 1:50, Новости дня
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Как сообщили представители «Роснедр», на Кузбассе разработан ряд новых технологий для добычи угля в шахтах. Созданием новых приборов, машин и оборудования заняты 60 специалистов отрасли.

Речь идет не только о повышении производительности добычи, но и о безопасности труда в шахтах, поясняют эксперты. Так, местные разработчики представили несколько уникальных приборов для измерения концентрации метана, газовых смесей и других веществ в окружающем воздухе, которые помогут избежать аварийных ситуаций в забоях.

Власти региона обещали всяческую поддержку в продолжении изысканий и внедрении созданных технологий. Разработчикам обещано финансирование, в том числе из федерального бюджета.



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