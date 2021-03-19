 

В Китае обосновали целесообразность строительства базы на южном полюсе Луны

19.03.2021, 1:50, Новости дня
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На четвертом этапе лунной программы китайские астронавты построят постоянную базу на южном полюсе спутника Земли. Ученые рассказали, почему этот район является оптимальным.

По мнению исследователей, там, как и на Земле, может быть полярный день и ночь. Иначе говоря, по полгода Солнце не будет заходить за горизонт.  

Это очень удобно. Во-первых, не придется строить станцию в темноте. Во-вторых, за столь длительное время дальнейшие экспедиции смогут при естественном освещении отрабатывать всю программу, получая достаточное количество электроэнергии от солнечных батарей. Впрочем, еще до начала строительства станции китайские астронавты должны отработать три предварительных этапа лунной программы.



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