 

Вылечившиеся от рака имеют повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний

19.03.2021, 1:36, Разное
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Исследователи из Университета штата Огайо впервые сравнили риски развития сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов, вылечившихся от рака, с людьми, которые никогда не имели этого диагноза. Они собрали данные 15 тысяч американцев в возрасте от 40 до 79 лет, участвовавших в национальном исследовании здоровья и питания, проходившего с 2007 по 2016 год. На момент опроса ни у одного из участников не было сердечно-сосудистых заболеваний. Почти 13% респондентов сообщили о наличии онкозаболевания в анамнезе.

С помощью калькулятора риска ученые рассчитали вероятность развития инсульта и болезней сердца в десятилетний период. Оказалось, что у людей, вылечившихся от рака, этот риск достигает 35%, в то время у людей, не имевших такого диагноза, он составил 23%.

Авторы исследования также определили виды онкозаболеваний, которые увеличивают такую вероятность. Как выяснилось, наибольшую опасность для сердечно-сосудистой системы представляют колоректальный рак, рак простаты, яичек, мочевого пузыря, почек и меланома. К дополнительным факторам риска ученые отнесли повышенное артериальное давление, диабет и пожилой возраст — пациенты 60-69 лет имели вдвое больше шансов столкнуться с сердечно-сосудистыми заболеваниями после перенесенного рака.

По мнению ученых, риск развития таких патологий связан не столько с онкозаболеванием, сколько с лечением. В частности, химиотерапия и лучевая терапия имеют очень высокую кардиотоксичность.

«Если мы рост заболеваемости раком среди молодых людей продолжится, бремя сердечно-сосудистых заболеваний будет увеличиваться. Хороша новость в том, что у молодых пациентов есть достаточно времени для того, чтобы изменить свой образ жизни для уменьшения таких рисков», – сообщили авторы исследования.



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