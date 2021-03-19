В Германии выросло число пострадавших и погибших после применения вакцины AstraZeneca

В ФРГ зафиксировали 13 случаев тромбоза после применения препарата AstraZeneca против коронавирусной инфекции, три человека умерли, сообщили в институте Пауля Эрлиха.

Местные телеканалы со ссылкой на минздрав сообщили, что количество пострадавших выросло с семи до 13 человек, речь идет о 12 женщинах и одном мужчине в возрасте от 20 до 63 лет, три человека умерли, передает РИА «Новости».

«Я могу подтвердить эту информацию», – сказала агентству представитель немецкого регулятора в области лекарственных средств и препаратов.

13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.

Норвежские ученые позже выяснили, что вакцина AstraZeneca способна вызывать сильный иммунный ответ, который может вызвать повышенное тромбообразование.

К «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, погибшие в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом.

На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении, а также в Швеции.