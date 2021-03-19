Дания зафиксировала 10 случаев образования тромбов после прививки AstraZeneca

Обработано 449 заявлений о побочных эффектах после вакцинации препаратом AstraZeneca, десять из них связаны с образованием тромбов, один человек скончался, сообщило в четверг датское медицинское агентство.

«Более 140 тысяч датчан получили прививку вакциной AstraZeneca. На 16 марта рассмотрено 449 заявлений о проявивших себя побочных эффектах, большинство из них связано с проходящими симптомами, зафиксировано восемь случаев анафилактического шока, 10 сообщений об образовании тромбов, один человек скончался», – говорится в заявлении ведомства, передает РИА «Новости».

Всего агентство получило почти 17 тысяч заявлений о побочных эффектах, на рассмотрении находятся 449, при этом в первую очередь изучаются ситуации с наиболее серьезными побочными эффектами.

Дания приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca после того, как в стране был зарегистрирован один смертельный случай после прививки.

Норвежские ученые раскрыли причину побочных эффектов от вакцины AstraZeneca. 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала, что к «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, погибшие в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом.

На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении, а также в Швеции.