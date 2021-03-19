 

Сенат Чехии запретил применение «Спутника V» без одобрения ЕМА

19.03.2021, 1:22, Новости дня
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Сенат парламента Чехии в четверг принял постановление с требованием разрешить использование российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в республике только после регистрации препарата в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), сообщила пресс-служба высшего законодательного органа.

«Нельзя разрешать применение [в Чехии] вакцины «Спутник V» до тех пор, пока она не прошла стандартный процесс одобрения в ЕМА», – приводит текст документа ТАСС.

Сенаторы, согласно пресс-службе парламента Чехии, таким образом выразили поддержку министру здравоохранения республики Яну Блатныму, заявившему 10 марта об отказе в разрешении на использование в стране вакцины без предварительной регистрации в EMA.

«Я не предоставлю «Спутнику V» исключения из действующих правил регистрации лекарств для использования в Чехии. Моя позиция не изменится, пока я буду министром. Вакцинация в республике будет проходить только препаратами, разрешенными для применения EMA», – сказал Блатный.

В конце февраля президент Чехии Милош Земан сообщил, что направил главе российского государства Владимиру Путину просьбу предоставить вакцину от коронавируса «Спутник V». В свою очередь премьер-министр Чехии Андрей Бабиш допустил, что республика может начать вакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник V», не дожидаясь регистрации вакцины Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Чешский фармрегулятор приступил к изучению «Спутника V» лишь 1 марта. К этому времени жертвами коронавируса в Чехии стали более 20 тыс. человек, в стране было выявлено более 1,2 млн случаев коронавируса при населении около 10,5 млн человек. В Карловых Варах пожаловались, что единственный в крае крематорий не успевает сжигать тела умерших от COVID-19. По оценке минтруда республики, урон от COVID-19 в Чехии превысил ущерб от Второй мировой войны.



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