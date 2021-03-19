Бабья зима наступила

Наши аномалии давно уже кажутся нормальными.

Петр Саруханов / «Новая»

Весна — это когда дни становятся длиннее, а юбки короче.

Весна — это когда ботаник лезет с разговорами о побегах даже к начальнику тюрьмы.

Весна — это когда нестерпимо хочется написать стихи о любви и первым делом зарифмовать «весна — не до сна», что ранее неплохо удавалось сотням встревоженных поэтов.

Уже зарифмовали. В первый же календарный день весны сначала жители Татарстана, а потом благодаря интернету и жители других регионов страны услышали в исполнении детского ансамбля одного из казанских лицеев трогательное: «Нам сегодня не до сна… К нам пришла весна».

Помилуйте, что случилось? Детям-то почему не до сна? Чем их весна так взволновала? Оказывается — подарком. «Подарила всем она его — президента нашего», — напомнили взрослому населению детишки, и ведь правда же: 1 марта день рождения президента Татарстана Рустама Минниханова. И как тут уснешь, когда хочется петь: «Сколько нас, счастливых ребят! Все страну свою строить хотят. Все мы будем долго жить и вождя дорогого любить…». Стоп! Извините, не та цитата! Это другие дети радовали другого именинника в 1937 году. Нынешние, конечно, более образованные, а их наставники более целеустремленные.

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Перечислив в двух куплетах личный вклад руководителя республики в экономику (вплоть до кораблестроения), юные лицеисты достигли песенной кульминации, после которой можно только раскланяться: «IT он развивает смело — Билл Гейтс не смог бы так умело».

Нет, все-таки дети должны высыпаться. Тем более что даже взрослым рано еще маяться весенней бессонницей. Зима нынче не спешит заканчиваться. В марте продолжились морозы, на трассах снежные заносы, и, похоже, мы наблюдаем не весну, а явление, которое, по аналогии с бабьим летом можно назвать бабьей зимой. И никаких коротких юбок и весенних побегов эта аномалия не предусматривает.

Билл Гейтс на выступление хора казанского лицея пока публично не отреагировал, но, наверное, пометил в ежедневнике, что надо бы съездить в Казань к Рустаму Нургалиевичу, позаимствовать идеи и поднабраться опыта. Жаль, пока не до того. У Билла Биллыча неприятности. Его обвинили в том, что он засыпал Техас искусственным снегом. Тамошние завсегдатаи интернета на полном серьезе считают, что аномальные снегопады в их регионе безответственно организовал Гейтс, доказывая какие-то свои идеи, касающиеся изменения климата. Появились видео, демонстрирующие, что техасский снег в огне не тает, а только обугливается. Это интересно. А нельзя ли свалить на Гейтса и наши мартовские снегопады?

Уйма жалоб в городах и поселках на то, что снег коммунальными службами не убирается. В минувший четверг в Новосибирске, где в одном из дворов не убрали сброшенный с крыши снег, застряла приехавшая по вызову машина скорой помощи. Вытаскивать ее из сугроба примчалась другая машина скорой. И не стоило бы рассказывать о таком незначительном для наших реалий эпизоде, если бы двумя днями раньше в том же городе, но в другом дворе не вытаскивали бы друг друга из снега аж три машины скорой помощи: сначала застрял один автомобиль, к нему на выручку поспешил второй и тоже застрял. И уже вместе они дождались приезда третьего… Конечно, если кто-нибудь расскажет, как где-то буксовали во дворе четыре машины скорой или даже пять, редакции придется признать, что ее корреспондент недорабатывает и цепляется к мелочам.

А пока читатели ищут пример с четырьмя машинами медиков, я приведу дополнительный пример — с одной. И тут важно не количество буксующих машин, важен город. Это Санкт-Петербург, где в одном из дворов застряла машина реанимации. Ну так вот, этот дворовый эпизод лишь ненамного разошелся во времени с серией обысков, которые были произведены в компаниях, занимающихся уборкой дорог. Полиция, можно сказать, искала прошлогодний снег. Вернее, деньги, похищенные при его уборке. Как написало издание «Мойка 78», «снега прошлой зимой почти не было, но следы «распила» 9,5 миллиона на уборке нашли». В этой связи интересно предположить, сколько же денег спишут тут и там на нынешний обильный снегопад.

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В таких благоприятных условиях снег порой сгребают бульдозером, а деньги гребут лопатой.

Снег не убирают, а жильцы хитрят и пытаются принудить коммунальщиков к работе. Так, в поселке Солнечный Ханты-Мансийского автономного округа жители одного из домов, уже не надеясь, что им без принуждения почистят придомовую территорию, написали красной краской на снегу одно нехорошее слово. Сейчас вы уберете подальше детей, и я сообщу вам, какое это слово. Всё? Дети удалены? Прикройте дверь. Так вот, это слово — «Навальный».

Дети не подсматривали? Это хорошо. Сказали же нам, что не следует втягивать их в политику. В подхалимаж, как в Татарстане, — пожалуйста. Вас за это еще и похвалят, а в политику, даже на уровне сугроба, — ни в коем случае.

Хитрость с надписью на снегу не удалась. Через сутки, когда фото антигосударственной надписи попало в СМИ, пришла какая-то строгая гражданка и весь этот экстремизм затоптала. А сугробы? Не надо о них беспокоиться. Несмотря на все погодные аномалии, они когда-нибудь сами исчезнут. Тем более в поселке, который называется Солнечный.

Борис Бронштейн

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