В Раде хотят номинировать Лину Костенко на Нобелевскую премию

Комитет Верховной Рады по вопросам информационной и гуманитарной политики поддержит номинацию украинской поэтессы Лины Костенко на Нобелевскую премию по литературе. Об этом в Facebook сообщила замглавы комитета, нардеп от “Слуги народа” Евгения Кравчук.

“Поддержим для номинации на присуждение Нобелевской премии по литературе в 2022 году кандидатуру украинской поэтессы Лины Костенко”, – написала она.

https://www.facebook.com/yevheniya.khudzik/posts/10160783178167598

Лина Костенко – украинская писательница-шестидесятница, лауреат Шевченковской премии, известная прежде всего своими стихами. В 2010 году она выпустила свое первое прозаическое произведение “Записки украинского сумасшедшего”. 19 марта Костенко исполнится 91 год. В 2018 году украинский издатель Иван Малкович анонсировал выход новой книги Костенко.

В 2020 году Нобелевскую премию по литературе получила американская поэтесса Луиза Глюк.

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