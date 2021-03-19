В Раде хотят номинировать Лину Костенко на Нобелевскую премию
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Комитет Верховной Рады по вопросам информационной и гуманитарной политики поддержит номинацию украинской поэтессы Лины Костенко на Нобелевскую премию по литературе. Об этом в Facebook сообщила замглавы комитета, нардеп от “Слуги народа” Евгения Кравчук.
“Поддержим для номинации на присуждение Нобелевской премии по литературе в 2022 году кандидатуру украинской поэтессы Лины Костенко”, – написала она.
https://www.facebook.com/yevheniya.khudzik/posts/10160783178167598
Лина Костенко – украинская писательница-шестидесятница, лауреат Шевченковской премии, известная прежде всего своими стихами. В 2010 году она выпустила свое первое прозаическое произведение “Записки украинского сумасшедшего”. 19 марта Костенко исполнится 91 год. В 2018 году украинский издатель Иван Малкович анонсировал выход новой книги Костенко.
В 2020 году Нобелевскую премию по литературе получила американская поэтесса Луиза Глюк.
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