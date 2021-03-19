 

В Раде хотят номинировать Лину Костенко на Нобелевскую премию

19.03.2021, 1:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Комитет Верховной Рады по вопросам информационной и гуманитарной политики поддержит номинацию украинской поэтессы Лины Костенко на Нобелевскую премию по литературе. Об этом в Facebook сообщила замглавы комитета, нардеп от “Слуги народа” Евгения Кравчук.

“Поддержим для номинации на присуждение Нобелевской премии по литературе в 2022 году кандидатуру украинской поэтессы Лины Костенко”, – написала она.

https://www.facebook.com/yevheniya.khudzik/posts/10160783178167598

Лина Костенко – украинская писательница-шестидесятница, лауреат Шевченковской премии, известная прежде всего своими стихами. В 2010 году она выпустила свое первое прозаическое произведение “Записки украинского сумасшедшего”. 19 марта Костенко исполнится 91 год. В 2018 году украинский издатель Иван Малкович анонсировал выход новой книги Костенко.

В 2020 году Нобелевскую премию по литературе получила американская поэтесса Луиза Глюк.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / Бренд Chuwi выпускает ноутбук на процессоре Intel за 500 долларов

02.09 / Российский посол посетил МИД Германии для обсуждения ситуации с Навальным

12.08 / Путин с Макроном обсудили ситуацию на Донбассе

11.10 / Врач Трампа подтвердил, что президент может прекратить изоляцию в связи с COVID-19

27.06 / Общество: Американский адмирал намеренно лжет о российских «Калибрах» в Арктике

11.08 / Белорусский актер пропал в ночь митингов в Минске

20.01 / Роскомнадзор потребовал от TikTok удалить призывы к участию несовершеннолетних в протестах

08.12 / В Госдуме одобрили проект закона о регулировании иноагентов

15.07 / «Балерина всея Руси» рассказала о том, как «погибала на войне»

04.09 / ОМОН Белоруссии начал задержания студентов минского университета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска