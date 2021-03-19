Замглавы НБУ Рожкову подозревают в госизмене из-за найма иностранных детективов в деле “ПриватБанка” – Kyiv Post

Против первого заместителя главы Национального банка Украины Екатерины Рожковой и некоторых сотрудников НБУ ведется расследование по подозрению в государственной измене и растрате, пишет Kyiv Post.

В распоряжение редакции попал документ Офиса генпрокурора об открытии уголовного производства в отношении Рожковой, а также нескольких сотрудников, которые участвовали в расследовании и национализации “ПриватБанка” в 2016 году. По данным издания, подозрения им еще не предъявили.

Причина подозрений в том, что они передавали информацию иностранному детективному агентству Kroll Inc., консалтинговой фирме AlixPartners и юридическим фирмам Hogan Lovells и Asters. Все эти компании Украина официально наняла для расследования в деле о выводе из “ПриватБанка” свыше $5,5 млрд его бывшими владельцами или помощи в национализации “ПриватБанка”.

Отмечается, что хотя у НБУ был доступ к большому количеству инсайдерской информации, которая могла бы разоблачить незаконные схемы внутри “ПриватБанка”, ему требовалась внешняя помощь, чтобы выяснить масштабы выведения средств и подготовить успешный судебный иск. У Kroll был доступ к информации министерства финансов США, а также к инструментам для анализа объема автоматических транзакций, задействованных в схеме по выводу средств из “ПриватБанка”. Компании также помогли Украине подготовиться к искам против экс-владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в Высоком суде Лондона.

Рожкова сообщила Kyiv Post, что ей ничего не известно о выдвинутых обвинениях, но в нападках на сотрудничество НБУ с иностранными компаниями нет ничего нового. “Это просто сюр”, – написала она в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.

Источник издания рассказал, что расследование против сотрудников НБУ мог инициировать новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко или кто-то из Офиса президента. Также, по словам источников, это может быть очередной попыткой избавиться от Рожковой со стороны главы НБУ Кирилла Шевченко. Расследование ведут СБУ и Государственное бюро расследований. Издание отмечает также, что ранее Коломойский неоднократно пытался сорвать сотрудничество государства с иностранными компаниями, используя законные ходатайства и пиар-кампании.

На просьбу издания прокомментировать ситуацию в СБУ заявили, что могут дать комментарий позже. Нацбанк и Офис президента не ответили к моменту публикации.

В марте Рожкова заявила о цензуре в НБУ – по ее словам, руководство департамента коммуникаций регулятора запретило публиковать в оригинальном виде ее интервью для издания “Новое время”. Директор департамента Галина Калачова в комментарии “Интерфакс-Украина” заявила, что это искажение фактов и клевета – департамент не сокращал интервью, но “просил спикера самостоятельно отредактировать текст” из-за “репутационных рисков для институции”.

В материале Рожкова говорила, в частности, о работе НБУ, банковском надзоре, коммуникации с главой НБУ Кириллом Шевченко, судебном иске из-за объявленного ей выговора, а также инфляционном таргетировании, урегулировании коллекторской деятельности и других вопросах.

В 2020 году за комментарии изданию Kyiv Post Рожковой и замглавы НБУ Дмитрию Сологубу вынесли выговор.

“ПриватБанк” – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала банк на 155 млрд грн.

С июня 2017 года Генпрокуратура ведет расследование в отношении финучреждения. По данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 года, перед национализацией, “ПриватБанк” выдал 36 юрлицам кредитов на срок от восьми до 10 лет по ставке 10,5% годовых на общую сумму 126,9 млрд грн. Эти средства не задержались на счетах дебиторов, а сразу же были переведены в счет погашения кредитов 193 юридических лиц.

С того же года Украина судится с бывшими владельцами “ПриватБанка”, которые оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной. НБУ это решение обжаловал. Судебные разбирательства продолжаются.

В декабре 2017 года “ПриватБанк” подал в суд на своих бывших владельцев. Истцы утверждали, что бизнесмены вывели из банка около $2 млрд, проведя ряд незаконных операций.

19 декабря Лондонский суд издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и шести компаний, которые им, предположительно, принадлежат или находятся под их контролем.

Министерство юстиции США в августе 2020 года подало против Коломойского и Боголюбова два гражданских иска, в которых обвинило бизнесменов в отмывании средств “ПриватБанка”. Минюст требует конфискации объектов недвижимости, приобретенных ими на территории Соединенных Штатов. Оценочная стоимость недвижимости, которую хотят конфисковать, – около $70 млн.

Коломойский отрицал обвинения минюста США в отмывании денег “ПриватБанка”. “Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007–2008 годах по соглашению с компанией “Евраз”, и с доходов других бизнесов, которые хранились в “ПриватБанке”, – говорил бизнесмен в августе. На фоне этих событий 10 августа в Киеве активисты требовали экстрадиции Коломойского в США, писали “Буквы”.

К концу года минюст США подал еще один гражданский иск против бизнесменов. В нем утверждается, что коммерческая недвижимость в Кливленде, штат Огайо, “была приобретена с использованием средств, незаконно присвоенных в “ПриватБанке” в Украине с помощью многомиллиардной долларовой кредитной схемы”.

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