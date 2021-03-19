“Динамо” (Киев) проиграло “Вильярреалу” и завершило выступление в Лиге Европы

Во втором матче 1/8 финала Лиги Европы, состоявшемся 18 марта, киевское “Динамо” со счетом 2:0 проиграло испанскому клубу “Вильярреал”. Об этом сообщил сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

В первой игре на НСК “Олимпийский” в Киеве испанцы одержали победу со счетом 2:0. В ответной встрече “Динамо” необходимо было выигрывать с разницей минимум в два мяча.

Оба гола в ворота киевлян забил Жерар Морено – на 13-й и 36-й минутах матча.

Донецкий “Шахтер” сегодня также завершил выступление в Лиге Европы сезона 2020/2021. В Киеве на НСК “Олимпийский” чемпион Украины со счетом 1:2 проиграл итальянскому клубу “Рома”.

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