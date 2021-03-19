Астрономы считают, что астероид Оумуамуа может оказаться осколком ледяной планеты

Астероид Оумуамуа, прилетевший в Солнечную систему из межзвездного пространства, образовался примерно 500 миллионов лет назад, утверждают ученые из Аризонского университета. Впрочем, называть это небесное тело астероидом не совсем правильно.

Ученые полагают, что это всего лишь осколок, образовавшийся в результате столкновения далекой планеты с другим крупным объектом.

Скорее всего, материнская планета раскололась в результате космической катастрофы, а осколки разлетелись в разные стороны. В этом случае, планета должна быть похожей на Плутон или Тритон. Длина Оумуамуа составляет 45 метров, а состоит он из замерзшего азота. Со временем тело становится меньше из-за испарения азота с поверхности.