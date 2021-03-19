 

Измерена скорость ветра на полюсах Юпитера

19.03.2021, 1:00, Новости дня
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Используя радиотелескопы ALMA, ученые сумели измерить скорость ветра в стратосфере над полюсами Юпитера. Ученые отмечают, что в этом помогла комета Шумейкер–Леви 9, которая почти тридцать лет назад столкнулась с газовым гигантом и оставила в его атмосфере инородные вещества.

Как оказалось, обычный стратосферный ветер на Юпитере может быть во много раз сильнее, чем самые мощные земные ураганы.

Так, во время наблюдений ученые зафиксировали торнадо, который разгонял атмосферный воздух на Юпитере до скорости 400 метров в секунду. При этом высота водоворота оказалась равной 900 километров, а его диаметр втрое больше, чем у Земли. Также ученые наблюдали удивительные полярные сияния на Юпитере.



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