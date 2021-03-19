Мнение: По чему приказу Россия кормит Среднюю Азию

Интересное исследование, показывающее, что де-юре спонсировать страны Средней Азии (и в целом страны бывшего СССР) Россию обязали всемирные наднациональные организации – МБРР, Всемирный банк («Экономическое развитие России», №2, 2021).

Некоторые важные выдержки из этой работы.

Кто повесил на Россию обязательства по кормлению стран Средней Азии:

«Одним из наиболее значимых направлений многостороннего содействия Россией развитию стран Центральной Азии стало её сотрудничество со Всемирным банком (ВБ) в период 2006-2020 гг. Министром финансов России А. Кудриным и президентом ВБ П.Вулфовицем было подписано Совместное заявление о сотрудничестве в области помощи развитию. С тех пор ВБ участвует в выработке рекомендаций по вопросам политики и укреплению потенциала для оказания Россией помощи и помогает ключевым российским ведомствам в разработке программ в сфере содействия международному развитию».

Т.е. до сих пор Всемирный банк пишет России методички, как ей шефствовать над Средней Азией!

«В 2007 г. Россия и Группа ВБ разработали уникальную программу сотрудничества для поддержки роли России как международного донора. Программа наращивания потенциала «Россия как донор» (финансировавшаяся Министерством международного развития Великобритании (DFID)) была запущена в 2009 г. В последующие периоды Всемирный банк поддерживал российские проекты помощи в регионе в рамках целевых трастовых фондов МАР/МБРР, куда в 2006–2020 гг. Россия вносила свой вклад. Для стран Центральной Азии Россия стала одним из крупнейших доноров трастовых фондов Всемирного банка».

Тут кроме ВБ ещё и появляется правительство Великобритании, которое тоже пишет методички России, как ей кормить Среднюю Азию!

Во сколько России обходится навязанное ей (безвозмездное) кормление стран Средней Азии:

«Объём помощи странам региона с 2008 по 2019 гг. достиг более 6 млрд долл., из которых 4,2 млрд долл. были предоставлены на двусторонней основе, 1,2 млрд долл. – через ООН и Всемирный банк и 592 млн долл. – через ЕАЭС. Россия списала долг Кыргызстану 488 млн долл. и долг Таджикистану 865 млн долл. Сотни тысяч тонн продуктов питания были отправлены более чем в 100 тыс. домохозяйств в этих двух странах. Не облагаемые налогом поставки нефти и нефтепродуктов на 2 млрд долл. были доставлены в Кыргызстан (1,85 млрд) и в Таджикистан (198 млн). Общая сумма денежных переводов граждан Центральной Азии из России с 2013 по 2018 гг. достигла 55 млрд долл.».

Но кроме этих сумм на миллиарды долларов Россия ещё «по мелочёвке» шефствует над странами СА, например:

«Ежегодно правительство РФ выделяет около 100 млн. долл. на поддержку обучения студентов из стран Центральной Азии в российских вузах. В настоящее время в российских вузах обучаются 172 тыс. студентов из стран региона.

В 2019 г. Россия поддержала 8 проектов в сфере сельского хозяйства Кыргызстана на 8,9 млн долл.

В 2013-2015 гг. правительство России внесло во Всемирную продовольственную программу (ВПП) 22 млн долл. для реализации проектов в Таджикистане и Кыргызстане по развитию устойчивых систем школьного питания. В 2020 г. Россия выделила 15,5 млн долл. на поддержку аналогичных проектов ВПП по школьному питанию в Армении, Кыргызстане и Таджикистане.

В 2019 г. правительство России поддержало три проекта в Кыргызстане в области информатизации на 10,2 млн долл.».

И т.д. Набегают ещё сотни миллионов долларов безвозмездной помощи ежегодно. И похоже, никто во Всемирном банке и правительстве Великобритании не даст России разрешения прекратить это кормление Средней Азии.

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