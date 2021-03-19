 

Главы Берлина и Баварии призвали ускорить одобрение «Спутника V»

19.03.2021, 0:32, Новости дня
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Главы еще двух федеральных земель Германии – премьер Баварии Маркус Зедер и бургомистр Берлина Михаэль Мюллер поддержали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», призвав ускорить процесс сертификации.

«Важно ускорить процесс сертификации вакцин, особенно «Спутника V». Все научные данные, которые опубликованы в Европе, указывают на высокую безопасность этого препарата», – цитирует ТАСС Зедера. По его словам, российская вакцина «отчасти лучше тех, которые допущены» в Евросоюз.

В свою очередь, Мюллер отметил, что нужна каждая вакцина. «Разумеется, если есть возможность применить «Спутник V», то мы хотим ею воспользоваться», ­– сообщил бургомистр.

Ранее премьер-министры трех федеральных земель Германии – Саксонии, Cаксонии-Анхальт и Тюрингии – поддержали российскую вакцину «Спутник V».

Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва представила все документы для одобрения российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе. В понедельник премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер призвал Евросоюз как можно скорее изучить вопрос допуска вакцин из РФ и Китая. Ранее председатель постоянной комиссии по вакцинации при Институте имени Роберта Коха в Берлине Томас Мертенс положительно оценил российскую вакцину «Спутник V». 9 марта в EMA заявили о желании изучить соответствие «Спутника V» стандартам ЕС. Между тем в начале марта «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире.



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