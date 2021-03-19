Эксперт объяснил решение Пашиняна объявить досрочные выборы

«У Пашиняна, видимо, есть надежда на то, что выборы уменьшат политический накал, но кризис не прекратится», – сообщил газете ВЗГЛЯД ереванский политолог Александр Искандарян. Так он прокомментировал решение премьер-министра Армении Никола Пашинян провести внеочередные парламентские выборы, которые состоятся 20 июня.

«Текущий политический кризис развивался достаточно долго, поэтому нужно было что-то предпринимать. Пашинян сделал то, что сделать было логично, чтобы не усугублять кризис. Потому он пошел навстречу требованиям оппозиции», – сказал директор Института Кавказа Александр Искандарян.

При этом политический кризис вряд ли прекратится после проведения выборов, считает эксперт. «Результаты проигранной войны от итогов парламентских выборов не изменятся. Плачевная экономическая ситуация сразу после оглашения результатов голосования тоже не улучшится. У Пашиняна, видимо, есть надежда на то, что выборы уменьшат накал политического кризиса в стране, и это в его интересах», – добавил политолог.

Собеседник также указал на невозможность спрогнозировать даже приблизительные результаты выборов. «Все будет зависеть от тех правил, по которым они будут проводиться. Например, в один тур или в два, какие партии решат идти блоком, а какие самостоятельно», – продолжил эксперт.

«Но при любых итогах выборов отношения между Ереваном и Москвой в худшую сторону не изменятся. В Армении просто нет такой силы, которая могла бы претендовать на широкую поддержку народных масс, призывая к ухудшению отношений с Россией», – заключил Искандарян.

Ранее стало известно, что председатель армянского правительства Никол Пашинян назначил дату внеочередных парламентских выборов в стране. Они пройдут 20 июня текущего года. Назначение даты стало результатом переговоров премьер-министра с лидером фракции «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном. По утверждению Пашиняна, внеочередные парламентские выборы станут «лучшим выходом» из политического кризиса, который разразился в Армении после после того, как президент страны Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна.

Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер». После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства. Пашинян в ответ освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна, однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба. Позже президент Армении оспорил увольнение главы Генштаба в КС. Сам глава Генштаба ВС Армении также оспорил решение об увольнении в административном суде.