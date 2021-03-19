“Кто как обзывается, тот сам так называется”. Полная версия ответа Путина Байдену на слова об убийце. Видео
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
видео
Видео: РБК / YouTube
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет
видео
Видео: РБК / YouTube
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
03.08 / Суд арестовал супругу рэпера Картрайта
12.09 / В Минске задержаны участницы женской акции протеста
03.11 / Россиянин погиб при крушении лодки в Турции
25.08 / СБ ООН не смог решить вопрос о возвращении санкций против Ирана
09.10 / Новый электрокар Audi Q4 E-Tron Sportback вновь заметили на тестах
28.07 / Кличко пригрозил «накостылять» чиновникам горсовета Киева
20.09 / Трамп «благословил» покупку TikTok корпорацией Oracle
07.08 / В США замедлились темпы роста новых рабочих мест
23.11 / “Ненавидят чужую молодость и красоту”. Полякова ответила хейтерам на обвинения в недостойном поведении
18.11 / Депутат Госдумы: Физлица-иноагенты будут регулярно отчитываться о финансировании из-за рубежа
Политика конфиденциальности - GDPR
Карта сайта → новости рыбинска
По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]
Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090