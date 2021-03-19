Баканов заявил, что “АрселорМиттал Кривой Рог” получает из бюджета больше, чем платит налогов. В компании это опровергли

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов 17 марта на совещании по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере экологии в Офисе генпрокурора заявил, что компания “АрселорМиттал Кривой Рог” получает из госбюджета Украины больше денег, чем платит налогов. Об этом сообщило агентство “Укринформ”.

“Эта информация еще требует проверки”, – отметил Баканов.

По его словам, в ходе следствия было установлено, что “АрселорМиттал” занизила платежи за пользование недрами на более чем 2 млрд грн.

Глава СБУ также сказал, что деятельность предприятия негативно влияет на здоровье жителей Кривого Рога. Онкологией болеют его родственники, сосед, одноклассники и однокурсники.

“Не могу вспомнить из своего окружения семьи, которых бы не коснулось это заболевание”, – отметил Баканов.

ПАО “АрселорМиттал Кривой Рог” 17 марта заявило, что обеспокоено “не соответствующими действительности высказываниями председателя СБУ”. Заявление опубликовано на сайте ПАО.

“Компания направила главе СБУ письмо с корректной информацией об уплате налогов и сборов за последние шесть лет. Руководство предприятия надеется, что опубликованные СМИ заявления являются результатом некорректного информирования руководителя СБУ его подчиненными”, – отметили в сообщении.

Руководство “АрселорМиттал Кривой Рог” подчеркнуло, что как и все экспортеры, использует предусмотренный законодательством механизм возмещения НДС.

“Предприятие обращалось за возмещением исключительно собственных денежных средств, которые были потрачены на уплату НДС в госбюджет при импорте товаров, а также НДС, уплаченного отечественным поставщикам товаров, работ, услуг. Возврат НДС не предусматривает дополнительных расходов бюджета, а является возмещением излишне уплаченных компанией собственных средств. Этот показатель рассчитывается как разница между налоговыми обязательствами и суммой НДС, фактически уплаченного таможенным органам и внутренним поставщикам”, – написали в релизе.

В компании указали, что государство рассчитывается с ней по задолженностям, возникшим из-за несвоевременного возмещения налога на добавленную стоимость до 2015 года. Сумма задолженности составляет около 100 млн грн.

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