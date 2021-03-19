Аваков за полгода до Рош а-Шана заявил, что паломники смогут приехать только после вакцинации от COVID-19

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 18 марта провел телефонный разговор с министром внутренних дел Израиля Арие Дери. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Они обсудили вопросы, связанные с празднованием в Умани Черкасской области еврейского Нового года Рош а-Шана и организацию приезда паломников из Израиля.

В МВД отметили, что министры согласовали, что ключевым условием для проведения масштабного мероприятия станут нормализация эпидситуации в Украине и вакцинация хасидов.

“Украинские правоохранители готовы организовать безопасное пребывание паломников из Израиля. Никаких препятствий нет, если у прибывших туристов будут соответствующие документы, подтверждающие вакцинацию от COVID-19”, – сказал Аваков.

В 2021 году Рош а-Шана будет отмечаться 7–8 сентября.

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умани побывало более 30 тыс. паломников.

В 2020 году празднование прошло 18–20 сентября.

С 28 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закрыли для иностранцев, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа из-за ухудшения эпидемической ситуации. “Европейская правда” со ссылкой на источники сообщила, что решение Кабмина Украины было продиктовано стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.

За два дня до закрытия границы хасиды начали прибывать в Украину. Министерство иностранных дел Украины обращалось к властям Беларуси с просьбой не оформлять разрешения на выезд хасидов в Украину.

16 сентября Кабмин решил закрыть пункт пропуска “Новые Яриловичи”, где скопились хасиды, которые хотели попасть в Украину.

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион заявил, что Израиль уважает решение правительства Украины закрыть границы, поэтому хасиды должны вернуться в Беларусь, а оттуда – домой.

18 сентября замминистра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что паломники-хасиды полностью освободили территорию пограничного пункта “Новые Яриловичи” и направились отмечать Новый год в Гомель, Пинск и другие населенные пункты Беларуси.

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