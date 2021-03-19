 

Аваков за полгода до Рош а-Шана заявил, что паломники смогут приехать только после вакцинации от COVID-19

19.03.2021, 0:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 18 марта провел телефонный разговор с министром внутренних дел Израиля Арие Дери. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Они обсудили вопросы, связанные с празднованием в Умани Черкасской области еврейского Нового года Рош а-Шана и организацию приезда паломников из Израиля.

В МВД отметили, что министры согласовали, что ключевым условием для проведения масштабного мероприятия станут нормализация эпидситуации в Украине и вакцинация хасидов.

“Украинские правоохранители готовы организовать безопасное пребывание паломников из Израиля. Никаких препятствий нет, если у прибывших туристов будут соответствующие документы, подтверждающие вакцинацию от COVID-19”, – сказал Аваков.

В 2021 году Рош а-Шана будет отмечаться 7–8 сентября.

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умани побывало более 30 тыс. паломников.

В 2020 году празднование прошло 18–20 сентября.

С 28 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закрыли для иностранцев, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа из-за ухудшения эпидемической ситуации. “Европейская правда” со ссылкой на источники сообщила, что решение Кабмина Украины было продиктовано стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.

За два дня до закрытия границы хасиды начали прибывать в Украину. Министерство иностранных дел Украины обращалось к властям Беларуси с просьбой не оформлять разрешения на выезд хасидов в Украину.

16 сентября Кабмин решил закрыть пункт пропуска “Новые Яриловичи”, где скопились хасиды, которые хотели попасть в Украину.

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион заявил, что Израиль уважает решение правительства Украины закрыть границы, поэтому хасиды должны вернуться в Беларусь, а оттуда – домой.

18 сентября замминистра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что паломники-хасиды полностью освободили территорию пограничного пункта “Новые Яриловичи” и направились отмечать Новый год в Гомель, Пинск и другие населенные пункты Беларуси.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Анонсирован прямой эфир с главой ЕАО о ситуации с коронавирусом

21.11 / Sky News – на сделку по брекситу в ЕС смотрят с оптимизмом — несмотря на разногласия

22.09 / Галкин назвал своих детей от Пугачевой спиногрызами

07.10 / Трамп разрешил полностью рассекретить «российское дело» и дело о почте Клинтон

03.03 / В Украине выдали первую лицензию на букмекерскую деятельность

18.01 / Аспиранта МГУ Мифтахова признали виновным в нападении на офис «Единой России»

01.11 / Из-за мощного тайфуна «Гони» власти Филиппин эвакуировали почти миллион человек

19.12 / Авиабазу ВВС США в Афганистане обстреляли ракетами

01.10 / Армения обвинила Азербайджан в целенаправленных атаках на жителей Карабаха

12.08 / Новый микроробот с функцией биопечати in situ и in vivo открывает перспективы для лечения ран желудка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска