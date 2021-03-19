Вакцину AstraZeneca признали безопасной в ЕС, Путин ответил Байдену на слова об убийце, в двух регионах Украины усиливают карантин. Главное за день

Регулятор ЕС заявил о безопасности вакцины AstraZeneca

Преимущества вакцины AstraZeneca в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 все еще перевешивают риски, заявили в Европейском агентстве по лекарственным средствам. Вакцина не связана с увеличением риска образования тромбов (тромбоэмболических событий) у тех, кто ее получает. Глава регулятора Эмер Кук назвала вакцину “безопасной и эффективной”.

Путин ответил на слова Байдена

В интервью ABC News, опубликованном 17 марта, президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли президента РФ Владимира Путина убийцей, и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы.

18 марта Путин ответил на слова Байдена. Он пожелал американскому коллеге здоровья и добавил: “Кто как обзывается, тот сам так называется”. Позднее Путин предложил Байдену “не пикироваться заочно” и в ближайшие дни поговорить в прямом эфире. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 18 марта заявила, что Байден не жалеет о своих словах, но надеется, что Россия и Соединенные Штаты продолжат поддерживать отношения. На предложение Путина пообщаться в прямом эфире Псаки ответила, что Байден и Путин уже провели телефонный разговор.

Локдаун вводят еще в двух регионах

Во Львовской области из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 19 марта усиливают ограничительные меры. Они будут действовать до 29 марта.

Также усиленный карантин вводят в Киеве с 20 марта по 9 апреля.

Суд оправдал Пашинского

Васильковский горрайонный суд Киевской области 18 марта оправдал бывшего народного депутата Сергея Пашинского, его подозревали в нанесении жителю Киевской области Вячеславу Химикусу тяжких телесных повреждений в 2016 году. Суд посчитал, что обвинение не доказало виновность экс-нардепа.

Моряки с затонувшего судна вернулись в Украину

Члены экипажа судна “Волго Балт 179”, затонувшего 11 марта у берегов Румынии, 18 марта вернулись в Украину.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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