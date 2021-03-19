Сенат США назначил бывшего посла в России Бернса директором ЦРУ

Сенат США утвердил дипломата, президента Фонда Карнеги за международный мир Уильяма Бернса на должность директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом сообщает CNN.

Бернса на эту должность выдвинул президент Джо Байден – из-за его дипломатического опыта, в том числе в России, и “предполагаемой способности восстановить доверие к спецслужбам после президентства Дональда Трампа”, как сообщили источники CNN, “знакомые с этим вопросом”. Байден подчеркивал, что Бернс разделяет его убежденность в том, что разведка должна быть аполитичной.

Телеканал отмечает, что в Сенате за Бернса проголосовали единогласно и он получил одобрение обеих партий во время слушаний по утверждению кандидатуры в феврале. Его кандидатура ни у кого не вызывала возражений, но его утверждение Сенатом было заблокировано сенатором-республиканцем Тедом Крузом. Республиканцы требовали от администрации Байдена ввести санкции, чтобы остановить завершение строительства трубопровода “Северный поток – 2” между Россией и Германией.

После заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что компании, участвующие в реализации “Северного потока – 2”, рискуют попасть под американские санкции, Круз сообщил, что “выполняет свои обязательства снять ограничения” по Бернсу и Брайану Маккеону, кандидату Байдена на пост заместителя государственного секретаря по вопросам управления и ресурсов. Маккеон был сегодня также единогласно утвержден Сенатом.

Бернс – карьерный дипломат. Он прослужил в американском дипломатическом корпусе 33 года. Он занимал ряд должностей в сфере национальной безопасности в пяти демократических и республиканских президентских администрациях. Бернс участвовал во множестве переговоров по ближневосточной тематике. Владеет русским и арабским языками.

Был послом США в Иордании с 1998-го по 2001 год, а в России – с 2005-го по 2008 год. Также он занимал должность советника-посланника по политическим вопросам посольства США в Москве. Кроме того, он был исполнительным секретарем Госдепа и специальным помощником бывших госсекретарей Уоррена Кристофера и Мадлен Олбрайт.

Бернс получил три президентские награды за выдающиеся заслуги и высшие награды от Пентагона и разведывательного сообщества США.

По информации “Русской службы BВC”, дипломат закончил службу в 2014 году. Сейчас он возглавляет Фонд Карнеги за международный мир.

Предшественницей Бернса на посту главы ЦРУ была Джина Хаспел. В мае 2018 года она приняла присягу на этом посту, 19 января 2021 года подала в отставку. Хаспел проработала в американской разведке 36 лет, в том числе под прикрытием и за рубежом – в Турции, России во время распада СССР, странах Центральной Европы и Центральной Азии.

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