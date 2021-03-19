 

“Я больше не пью”: Анна Седокова удивила поклонников неожиданным признанием

19.03.2021, 0:12, Разное
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Популярная певица Анна Седокова разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой пояснила подписчикам о резкой метаморфозе в своих предпочтениях. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от фолловеров.
“Я больше не злоупотребляю едой и не пью. Еще 44 дня. Но это не точно. Возможно и навсегда”, – таким неожиданным заявлением начала свои откровения экс-вокалистка группы “ВИА Гра”. Как объяснила она подписчикам, причиной резкого изменения в рационе стало соблюдение Великого Поста. Впрочем, по её мнению, на сей раз дело может зайти намного дальше, поскольку произошло переосмысление своего поведения в сфере употребления еды и алкогольных напитков. В частности, Седокова упомянула, что никогда не ограничивала себя ни в пище, ни в спиртном. Но нечто свыше натолкнуло её на мысль: “А может не надо так?”. Певица призналась, что за четыре дня соблюдения Поста она поправилась на килограмм, и даже допустила, что к окончанию традиционного мероприятия располнеет еще большее, однако своего решения менять не намерена. К слову, такие метаморфозы в предпочтениях неожиданно привело к прекращению отношений звезды сцены с несколькими людьми из её окружения. “Время покажет. Я знаю, что горжусь своей силой воли, которая каждый день становиться крепче. Знаю, что этот пост вызовет много обсуждений. Но я бы хотела поделиться опытом прохождения своей дороги. Вдруг это нужно”, – резюмировала хозяйка аккаунта.

Стоит отметить, что несколько подписчиков не прониклись стремлениями звезды – их больше заинтересовал вопрос, с кем именно Анне Седоковой пришлось прекратить общение из-за перемен во вкусах. Впрочем, абсолютное большинство поклонников поддержали свою любимицу, пожелав ей выдержки и терпения в начинаниях.



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