Археологи обнаружили в Восточной Чехии захоронение эпохи Великого переселения народов

Чешским археологам удалось обнаружить редкое, не разграбленное захоронение V века. В могиле эпохи Великого переселения народов, найденной в районе города Градец-Кралове в Восточной Чехии, оказались артефакты, представляющие историческую и художественную ценность.

Группа археологов работает на объекте за пределами села Сендражице больше года. За это время они выявили шесть древних захоронений. Могилы принадлежали людям в возрасте от 16 до 55 лет, являющимся членами немецкого племени. Команда исследователей была далеко не первой, кто нашел курган, так как большая часть могил была разграблена в прошлые века.

По словам Павла Горника, археолога из Музея Восточной Чехии в Градце- Кралове, в нетронутой могиле были обнаружены останки женщины, предположительно лангобарда, принадлежавшей к группе германцев, которые правили большей частью итальянского полуострова с 568 по 774 год. В захоронении находилось множество украшений из серебра и золота, инкрустированных полудрагоценными камнями – альмандинами и гранатами. Среди других ценных артефактов – головной убор с золотыми орнаментами, несколько золотых и серебряных пряжек, железный нож, керамика, стеклянные бусы, гребешок из кости. Рядом со скелетом женщины были найдены кости маленького животного.

Первое такое место специалисты обнаружили в 1960 году на территории Плотиште-над-Лабем. Это было погребение пожилого мужчины и ребенка. Могила в городище Сендражице, где была захоронена жительница в возрасте от 35 до 50 лет, оказалась необычной для всей Чешской Республики. Другие могилы были разграблены, предположительно, вскоре после похорон.

Некоторые гробницы оказались повреждены так, что сложно было провести антропологическое исследование и определить пол захороненного человека. Несмотря на это, анализ некоторых артефактов, включая янтарные бусины, короткие ножи, мечи, детали металлических камней, декоративную обувную фурнитуру, керамические сосуды, и исследование образцов ДНК позволили определить, каким было питание немецкого племени и от каких заболеваний страдали его члены.

Источник: archaeologynewsnetwork.blogspot.com