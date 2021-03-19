У бразильских ягуаров замечена полезная особенность

Обитающие в лесах Бразилии ягуары научились по несколько месяцев жить на деревьях. Эта особенность диких кошек помогает им переживать длительные паводки, которые часто случаются в бассейне реки Амазонка.

Ягуары научились адаптироваться к любым условиям обитания, говорят ученые. Ведь случается, что обширные территории вода покрывает слоем до 10 метров, а добраться до ближайшего участка суши просто невозможно.

Однако до сих пор остается загадкой, как в таких условиях дикие кошки умудряются еще и охотиться? Очевидно, ответ на данный вопрос можно будет найти только после тщательных исследований. Только как ученым попасть на одно дерево с ягуаром и не стать его добычей?