Ученые определили, когда у человека наступает старость

Что такое старость и когда она, на самом деле, наступает? Пытаясь ответить на этот вопрос, ученые из Университета Дьюка отмечают, что старостью следует считать начало процессов деградации человеческого организма, а не то время, когда уже очевиден его результат.

Таким образом, ученые говорят, что в среднем старость у человека наступает в 45 лет. И вовсе не обязательно, чтобы при этом уже проявились какие-то серьезные заболевания.

Бывает, что человек чувствует себя отлично и в более позднем возрасте. И все же специалисты советуют изменить свой образ жизни и не запускать проблемы как физического, так и умственного характера. Ведь они могут быстро усугубиться, если вовремя не начать лечение. Разумеется, следует отказаться от вредных привычек и чрезмерных нагрузок.