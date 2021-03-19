Ученые определили, когда у человека наступает старость

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19.03.2021, 0:10, Новости дня
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Что такое старость и когда она, на самом деле, наступает? Пытаясь ответить на этот вопрос, ученые из Университета Дьюка отмечают, что старостью следует считать начало процессов деградации человеческого организма, а не то время, когда уже очевиден его результат.

Таким образом, ученые говорят, что в среднем старость у человека наступает в 45 лет. И вовсе не обязательно, чтобы при этом уже проявились какие-то серьезные заболевания.

Бывает, что человек чувствует себя отлично и в более позднем возрасте. И все же специалисты советуют изменить свой образ жизни и не запускать проблемы как физического, так и умственного характера. Ведь они могут быстро усугубиться, если вовремя не начать лечение. Разумеется, следует отказаться от вредных привычек и чрезмерных нагрузок.



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