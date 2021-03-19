Истерика актера и вскочившие зрители: как проходила премьера фильма “Доживем до понедельника”
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Однажды директор киностудии Горького Григорий Бритиков
принес Станиславу Ростоцкому любопытный текст. Это была повесть Георгия
Полонского. Режиссер загорелся идеей снять фильм на основе работы литератора.
Ростоцкий и Полонский объединились для создания режиссерской
версии сценария ленты “Доживем до понедельника”. Совместный труд Станислав Иосифович
и Георгий Исидорович отправили на одобрение в Госкино. Ответа от киночиновников
сценарист и режиссер так и не дождались. Тогда в дело вмешался Бритиков. Директор
предложил Ростоцкому снимать без согласия Комитета по кинематографии.
Станислав Иосифович снял “Доживем до понедельника” за три с
половиной месяца – рекордный срок для того времени. Режиссер спешил. Он
опасался, что картину закроют. Чутье не подвело Ростоцкого – как только фильм завершили, киночиновники прислали бумагу, в которой критиковали решение работать по
сценарию Полонского.
Почти готовый фильм отправили в Госкино. На следующий день Станислава
Ростоцкого вызвали на ковер. Режиссеру предложили внести в картину 28 правок.
Кинематографисту удалось отстоять 25 из них. В итоге пересняты были только три
сцены.
Премьера картины должна была состояться в Кремлевском дворце
съездов – там как раз проходил форум педагогов. Авторы фильма страшно
перепугались. Специалисты, как заметил тогда Ростоцкий, – самые строгие
критики. К большой радости киношников внезапно премьеру перенесли в Дом кино.
На первом смотре съемочная группа присутствовала в зале и
наблюдала реакцию зрителей. После начальных титров повисла тишина. Аудитория
никак не реагировала на происходящее на экране. “Это провал”, – подумал Станислав
Ростоцкий. Как вспоминал позже режиссер, ситуация была настолько напряженной,
что с актером Юрием Черновым случилась истерика. Артист внезапно зарыдал и
выбежал прочь.
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