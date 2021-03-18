Эксперты не нашли связи между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоэмболии у привитых



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Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) объявило о собственном расследовании инцидентов и сочло возможным продолжить массовую вакцинацию до получения результатов. Сегодня британский медицинский регулятор сообщил, что тщательный научный анализ данных не выявил доказательств того, что случаи венозной тромбоэмболии у некоторых привитых пациентов вызваны воздействием вакцины AstraZeneca.

В заявлении регулятора отмечено, что частота случаев тромбоза составляет менее одного человека на миллион привившихся в Великобритании — не больше, чем в непривитой популяции. Такое состояние может быть вызвано другими причинами, считают эксперты.

«Мы получили очень небольшое количество сообщений о чрезвычайно редкой форме тромбов в венах головного мозга (тромбоз синусных вен), возникающих вместе с пониженным уровнем тромбоцитов вскоре после вакцинации. Этот тип тромба может возникнуть естественным образом у людей, которые не были привиты, а также у пациентов с COVID-19», — сообщила исполнительный директор MHRA Джун Рейн (June Raine).

Медрегулятор рекомендовал людям не отказываться от вакцинации, поскольку преимущества от получения прививки перевешивают риски потенциальных побочных эффектов.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила о необходимости продолжать вакцинацию препаратом AstraZeneca, отметив, что венозная тромбоэмболия является одним из самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний мире.