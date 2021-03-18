Названы сроки полета в космос единственной женщины в отряде российских космонавтов

Единственная женщина в отряде космонавтов «Роскосмоса» Анна Кикина впервые отправится на орбиту в ближайшие три года, сообщил командир отряда Олег Кононенко.

«Она по-любому в ближайшие год-два-три будет зачислена в экипаж и совершит космический полет. Главное, чтобы здоровье не подвело, потому что требования по здоровью жесткие», – цитирует РИА «Новости» Кононенко.

Начальник Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина Павел Власов заявил, что Кикина во время полета может быть бортинженером, а позже и командиром корабля. Он также отметил, что Кикина прекрасно подготовлена для полета в космос.

Ранее Бренд Barbie создал куклу в образе единственной женщины в отряде космонавтов Роскосмоса Анны Кикиной.

Кикина была зачислена в отряд космонавтов на должность кандидата в космонавты-испытатели в 2012 году, пройдя первый открытый отбор. До этого в отряд набирались либо военные летчики, либо инженеры ракетно-космической отрасли. В 2014 году она была зачислена в отряд космонавтов после прохождения общекосмической подготовки. В 2017 году Кикина приняла участие в международном изоляционном эксперименте SIRIUS, имитирующем полет к Луне.

Всего в космосе побывали четыре советские и российские женщины-космонавта: Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова.