Депутат: Закон о цифровой платформе занятости даст развитие внутренней трудовой миграции в РФ

Подготовленный «Единой Россией» законопроект о цифровой платформе занятости расширит круг услуг, которые граждане смогут получить онлайн, и позволит развивать внутреннюю трудовую миграцию в России. Об этом сообщил первый замглавы думской фракции ЕР Андрей Исаев.

Группа депутатов и сенаторов в феврале внесла законопроект в Госдуму. Документ был зарегистрирован 18 марта, его планируется рассмотреть во время апрельских заседаний нижней палаты.

По словам Исаева, законопроект предполагает расширение услуг, которые граждане смогут получать онлайн, без очередей, непосредственно связываясь онлайн со службой занятости. Также проект закона направлен на ее централизацию и организацию внутренней трудовой миграции, говорится в сообщении на сайте ЕР.

Вторая задача, которая начала решаться в указанном проекте закона – большая централизация служб занятости. «Нужны большие возможности действовать, оперировать централизованными ресурсами для выравнивания ситуации по безработице между регионами», – сказал Исаев.

Другая важнейшая задача – организация внутренний трудовой миграции. «Согласитесь, не очень хорошая ситуация, когда в нашей глубинке люди сидят без работы, а в это время города-миллионники завозят миллионы же гастарбайтеров, иностранных рабочих. Развитие внутренней трудовой миграции также может быть во многом следствием централизации», – отметил он.

Пока, по словам Исаева, законодатели сделали только несколько первых шагов в этом направлении. «На федеральный уровень должны быть переданы такие полномочия как содействие безработным гражданам в переезде к новому месту работы, содействие работодателям в привлечении трудовых ресурсов», – добавил первый замглавы фракции.

Обсуждение законопроекта уже идет в Государственной Думе. Получено положительное заключение комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Но остаются вопросы, которые надо урегулировать. «Обратите внимание, что полномочия органов местного самоуправления в сфере занятости не подкреплены финансами. Это потребует корректировки законодательства, данное замечание мы учтем», – сообщил Исаев.

Самозанятые также должны пользоваться поддержкой служб занятости, продолжил он. По его словам, службы занятости смогут оказывать услуги помощи в регистрации гражданам в качестве плательщиков налога на профессиональный доход и финансовую помощь на начальном этапе.

«Также мы считаем необходимым более существенно прописать в законе права индивидуальных предпринимателей, например, их право регистрироваться в качестве безработных в случае фактического прекращения деятельности, а не в случае закрытия ИП», – добавил законодатель.

Смещение в сторону более активных поисков работы – еще один шаг, который предпринимается инициаторами законопроекта. «Мы в нашем законопроекте закладываем положение о том, что общественные работы перестают быть обязательными для регионов. Если они региону нужны, он вправе их использовать. Нет – значит он потратит эти деньги на то, чтобы помочь человеку открыть собственное дело, переобучить его, оплатить переезд к новому месту жительства, что является более современными и более правильными задачами», – сказал он.

Уже сейчас идет обсуждение возможных поправок. «Одна из важных тем была обозначена президентом – он получил правительству разработать меры по поощрению тех работодателей, которые принимают людей на работу по направлению службы занятости. Речь пойдет в первую очередь о таких категориях как молодые специалисты, инвалиды, лица предпенсионного возраста, лица, освободившиеся из мест лишения свободы, те кому сложно найти работу. Соответствующее постановление правительством подготовлено, но мы считаем, что в дальнейшем этот вопрос должен быть закреплен в законодательстве», – отметил Исаев.

Он упомянул, что работу над данным законопроектом вел тот же авторский состав, что и разрабатывал поправки в Трудовой кодекс по защите прав дистанционных работников. «Это фактически единый пакет по осовремениванию трудовых отношений. В таком же стиле, с участием социальных партнеров, профсоюзов и работодателей мы продолжим работу и готовы слышать все предложения и поправки», – заключил парламентарий.