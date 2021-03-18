 

Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 62 долларов

18.03.2021, 23:42, Новости дня
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Цена майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE ускорила снижение до 9% и опустилась ниже 62 долларов за баррель, до 61,45 доллара, свидетельствуют данные торговой площадки.

В последний раз цена Brent была ниже 62 долларов за баррель 12 февраля 2021 года. Стоимость фьючерса нефти WTI теряет 8,86% и находится на отметке 58,9 доллара за баррель, передает ТАСС.

Напомним, в пятницу утром нефть подешевела после данных о росте запасов в США.



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