Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 62 долларов

Цена майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE ускорила снижение до 9% и опустилась ниже 62 долларов за баррель, до 61,45 доллара, свидетельствуют данные торговой площадки.

В последний раз цена Brent была ниже 62 долларов за баррель 12 февраля 2021 года. Стоимость фьючерса нефти WTI теряет 8,86% и находится на отметке 58,9 доллара за баррель, передает ТАСС.

Напомним, в пятницу утром нефть подешевела после данных о росте запасов в США.