Путин предложил Байдену провести дискуссию в онлайн-формате

Белый дом ответил, что «завтра президент США занят».

Президент РФ Владимир Путин предложил американскому коллеге Джо Байдену провести диалог в онлайн-формате, «фактически в прямом эфире». Об этом российский лидер пояснил на стадионе «Лужники» во время праздновании семилетия присоединения Крыма с Россией.

Путин также уточнил, что на выходных он едет в тайгу, чтобы «немножко отдохнуть», поэтому готов провести онлайн-переговоры в пятницу или понедельник.

В свою очередь, представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США «завтра будет в Джорджии, и будет очень занят». Она также подчеркнула, что Джо Байден не жалеет о положительном ответе на вопрос о том, можно ли назвать российского лидера «убийцей» — об этом Байден сказал накануне в ходе интервью.

Путин прокомментировал высказывания Байдена в свой адрес, вспомнив детскую поговорку.

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«Кто так обзывается, сам так и называется»,

— заявил российский лидер, отметив, что эта поговорка содержит очень глубокий смысл.

Накануне в ходе интервью ABC News журналист спросил американского президента, считает ли он Путина «убийцей», Байден ответил утвердительно.

17 марта РФ отозвала своего посла Анатолия Антонова из Вашингтона в Москву для консультации о перспективах отношений с США. По словам представителя Белого дома, посол США в России остается в Москве и у Вашингтона нет планов возвращать его в штаты для консультаций.

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