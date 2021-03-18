 

Мнение: Интервью генерала Шаманова. Бои под Ботлихом 1999

18.03.2021, 23:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Большое интервью генерала Шаманова о войнах в Чечне и Дагестане, а также о недавней войне в Нагорном Карабахе.

Таймкоды:

01:11​ – Почему после просмотра фильма "Офицеры", Владимир Шаманов решил связать свою судьбу с армией.
04:53​ – На кого из героев фильма "Офицеры" хотел быть похожим Владимир Шаманов.
06:32​ – В карьере генерала Шаманова был случай, когда вертолёт в котором находился он и его офицеры упал на подконтрольной боевиками территории. Как получилось, что единственным вооруженным человеком на борту оказался Владимир Анатольевич Шаманов?
17:08​ – Какое значение играет везение или удача в войне.
19:06​ – В 1995 году во время одной из боевых операций генерал Шаманов заменил механика-водителя за штурвалом БМД. Чем было продиктовано это решение?
25:24​ – На заседании президиума правительства России экс-премьер Сергей Вадимович Степашин сказал слова, которые, вероятно поразили многих: “Пожалуй мы можем потерять Дагестан”. Насколько ситуация соответствовала опасениям Сергея Вадимовича?
28:14​ – В апреле 2006 года генерал Шаманов стал одним из руководителей совместной российско-американской Комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести. Почему возникла необходимость в создании подобной комиссии?
34:08​ – Исполнилось 4 года со дня повторного освобождения Пальмиры. Как генерал Шаманов оценивает это событие.
38:38​ – Каковы перспективы развития современной российской армии? Насколько она готова решать задачи, сопоставимые периодом Великой Отечественной войны?
39:46​ – Конфликт в Нагорном Карабахе

* * *

Плюс сюда же прицепом, большой разбор боев под Ботлихом в 1999-м году на канале "Grey Zone" с непосредственным участником событий.
Очень много интересных фактических и атмосферных деталей.

Качество контента у GZ продолжает расти.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02 / Эксперт Кнутов назвал ключевым событием замену УАЗ-469 на русский Land Cruiser

08.10 / Анна Седокова удивила поклонников упругими ягодицами

20.09 / Как добиться щедрости от мужчины? – Личное мнение

04.09 / Пока папа на матче: Настасия Шубская устроила старшему сыну хоккейную вечеринку без Александра Овечкина

03.11 / Мнение: Живой Арутюнян

19.09 / Дело расстрелявшего сослуживцев срочника рассмотрит суд присяжных

07.07 / 4 пугающих и апокалиптичных, но малоизвестных пророчеств о Будущем

08.02 / Все всех хотят раздеть – Личное мнение

27.02 / Мнение: O скором π-це России одной фразой

23.12 / Боснийские сербы заявили что икона, подаренная российскому министру, не краденая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска