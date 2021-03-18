Шамана Габышева, который шел в Москву “изгонять” Путина, признали невменяемым

Шамана Александра Габышева, находящегося в Якутском психоневрологическом диспансере, признали невменяемым. Об этом “Новой газете” рассказал координатор “Правозащиты Открытки” Алексей Прянишников.

Правозащитник не исключает, что теперь Габышева могут снова отправить на принудительное лечение.

11 марта Прянишников сообщал, что Верховный суд Якутии оставил в силе решение о госпитализации шамана в психдиспансер. “Сам Саша держится, несмотря на препараты, палату, где лежат 26 человек, и отсутствие прогулок”, – написал правозащитник.

Габышев известен тем, что в марте 2019 года пешком отправился в Москву для проведения обряда “изгнания” президента России Владимира Путина. Габышев считает его порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. Жителя Якутии задержали в сентябре на границе Бурятии и Иркутской области и вернули в Якутск.

В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму, с него взяли подписку о невыезде. Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым.

В декабре 2019-го Габышев возобновил поход на Москву, его почти сразу снова задержали. На март 2020 года шаман планировал третий поход, но затем отложил его из-за пандемии коронавируса.

В мае 2020 года Габышева поместили в психиатрическую больницу. В июне суд постановил отправить шамана на принудительное лечение в психдиспансер. В иске утверждалось, что Габышев “страдает переоценкой своей личности”, потому что он высказывает идеи “навредить правительству и свергнуть Путина, так как тот является демоном и антихристом”, а также “призывает к свержению законно избранной власти”, писала “Новая газета”.

В июне же российский правозащитный центр “Мемориал” признал Габышева политическим заключенным. 22 июля его выпустили из лечебницы.

9 января 2021 года шаман заявил в аудиообращении, что планирует новый поход на Москву на белом коне против Путина.

28 января его задержали и принудительно госпитализировали в медучреждение. Правозащитник Алексей Прянишников тогда рассказал, что во время задержания силовики взломали дверь в доме Габышева и избили его. После этого против якутского шамана открыли уголовное дело о насилии над полицейским.

—