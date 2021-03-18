Соцсеть LIKEE заблокировала аккаунты детей-блогеров после скандала – детский омбудсмен Кулеба

Аккаунты блогеров, восьмилетней Миланы Маханец и 13-летнего Павла Пая, в социальной сети LIKEE заблокировали. Об этом сообщил детский омбудсмен Николай Кулеба 18 марта в Facebook.

“После инцидента, который получил резонанс, аккаунты “юных блогеров” в сети LIKEE заблокированы. Поступило сообщение от официального представителя сети, что они возмущены таким контентом. Считаю, что все социальные сети, которыми пользуются дети, должны тщательнее относиться к тому контенту, который у них есть. Ведь дети очень чувствительны и деструктивный контент имеет на них сильное влияние”, – заявил он.

https://www.facebook.com/KulebaMykola/posts/3524209544350805

Как отмечает “BBC News Україна”, на заблокированном аккаунте в LIKEE у девочки было несколько миллионов подписчиков, а у подростка – около 500 тыс.

Аккаунты детей в соцсети Instagram активны. У Маханец в ней 529 тыс. подписчиков, у Пая – 56,5 тыс.

Позже в Instagram Паша Пай писал, что создал новый аккаунт в LIKEE.

Маханец и Пай в соцсетях публиковали посты с фотографиями, где заявляли, что они – пара. 14 марта Маханец написала в Instagram, что они с 13-летним мальчиком участвуют в челлендже “24 часа в цепях”. В Stories блогеры сообщили, что у них роман. “Фокус” пишет, что они выкладывали фотографии, на которых чистят зубы перед сном, целуются и спят вместе.

После того, как история детей стала резонансной, на нее обратил внимание Кулеба. Он 15 марта обратился в правоохранительные органы из-за фотографий и видео, которые публикуют дети.

16 марта полиция открыла уголовное производство о распространении порнографии относительно публикаций в соцсетях фотографий детей. Мать девочки вызвали на допрос.

Мать девочки Дарья Маханец заявляла, что ее дочь не живет с 13-летним подростком. Она рассказала, что однажды вместе с Миланой поехала в гости к семье Павла. По словам женщины, в дальнейшем она намерена обращаться в киберполицию, чтобы там “предприняли меры против тех, кто публиковал негативную и неподтвержденную информацию”.

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