“Шахтер” завершил выступление в Лиге Европы

Донецкий “Шахтер” завершил выступление в Лиге Европы сезона 2020/2021. В Киеве на НСК “Олимпийский” чемпион Украины со счетом 1:2 проиграл итальянскому клубу “Рома”, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Шахтеру” нужно было отыгрываться после поражения в Риме 0:3.

Однако первый опасный момент возник возле донецких ворот. На 5 минуте игры в штрафную “Шахтера” ворвался испанский форвард “Ромы” Борха Майораль – он пробил сильно, но не точно.

“Шахтер” ответил моментом в Мораеса. На 34 минуте нападающий донецкого клуба пробил головой после подачи с правого фланга от бразильца Додо, но мяч пролетел мимо штанги итальянских ворот.

“Рома” забила после перерыва. Майораль завершил головой неудачную попытку капитана “Шахтера” Сергея Кривцова перехватить прострел с правого фланга, 0:1. Через шесть минут должен был забивать уже Педро, к счастью дончан его удар был неточен.

“Шахтер” ответил голом Мораеса на 59 минуте матча. Форвард донецкого клуба переправил мяч у ворота “Ромы” после скидки головой от Алана Патрика, 1:1.

Победный гол итальянцы забили на 72 минуте игры. Карлес Перес обошел вратаря “Шахтера” Анатолия Трубина, откатив мяча на пустые ворота Майоралю, защитник дончан Николай Матвиенко не смог ему помешать. 1:2 в Киеве и 1:5 по сумме двух матчей – в 1/4 финале Лиги Европы сыграет “Рома”.

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