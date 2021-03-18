 

Британские врачи рассказали о нетипичных признаках артрита

18.03.2021, 23:24, Разное
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При артрите чаще всего у пациента отмечаются боли или воспаления. Однако британские врачи назвали признаки заболевания, которые нетипичны для его диагностики.
В первую очередь, следует обратить внимание на образование небольших синяков. К ним приводит понижение числа тромбоцитов в крови. Также можно отнести к признакам начинающегося артрита и сыпь на руках и ногах. Она провоцируется скоплением ревматоидных узелков под кожей и вызывает зуд.

Еще одним проявлением заболевания суставов может быть и вовсе не связанный с ними симптом. Так, у пациентов отмечается сухость в глазах, при которой медики из Великобритании рекомендуют безотлагательно обращаться к специалисту, чтобы выяснить точное ее происхождение.

Обязательно нужно учитывать и состояние слизистых, а также наличие язв как на коже, так и во рту. Подобными болезненными высыпаниями может проявляться более тяжелая болезнь той же этиологии.

При ревматоидном артрите воспаляются уже кровеносные сосуды, поэтому откладывать визит в больницу не стоит. Лечащий врач, пишет «Ньюинформ», после обследования пациента назначит необходимое лечение.



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