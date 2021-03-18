Sohu: В течение суток подводный флот России полностью заблокирует территорию США

Китайские военные эксперты из издания Sohu высоко оценили возможности подводного флота России, способного за сутки заблокировать территорию США, и положить конец их мировому господству. Однако произойдет это в 2027 году, когда новые атомные подводные лодки вступят в строй.

На сегодняшний день РФ уже обладает передовым подводным флотом, считающимся одним из самых опасных в мире. Однако Минобороны РФ планирует получить в свое распоряжение к 2027 году еще 14 подводных лодок, созданных в рамках проектов «Борей-А» и «Ясень-М».

Благодаря возросшей мощности подводному флоту РФ хватит 24 часа, чтобы заблокировать территорию США, отметили китайские аналитики. Кроме того, корабли ВМС США не смогут подойти к российским берегам, поскольку субмарины предназначены для защиты границ страны.

Продолжительное время считалось, что именно авианосцы являются реальной угрозой, поэтому подводный флот часто недооценивался. Если США наращивали количество авианосцев, то РФ в свою очередь занималась производством новейших атомных подводных лодок.

Источник: politros.com